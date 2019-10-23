Правительство поддержало возвращение пива на стадионы. Чиновники вреда в продаже алкоголя не видят

Правительство положительно оценило законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Негативных последствий не ждут, если основательно подготовиться.

«Спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, в том числе чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, показали, что при их должной организации (увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и т.п.) продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей на стадионах, — говорится в отзыве, размещенном 23 октября в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). – На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом замечаний».

Напомним, что часть средств от продажи пива на стадионах обяжут потратить на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Авторов законопроекта попросили уточнить механизмы расходования финансовых средств, которые получают организаторы мероприятий от продажи пива, в частности прописать ответственность за их нецелевое использование.



