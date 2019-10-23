Здесь будет город-суд. Заксобрание убирает препятствия для Судебного квартала

Сад на Неве в третий раз лишают статуса сквера. Противники готовятся судиться, Смольный — передавать территорию под строительство Судебного квартала.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Заксобрание приняло поправки об исключении «Сада на Неве» из перечня официальной зелени. Пока только в двух чтениях, но третье, скорее всего, состоится еще в октябре. Этот участок периодически теряет и обретает статус сквера в зависимости от строительных планов города. Активисты уже заявили, что как только очередное изменение вступит в силу, оно будет оспорено в суде. А Смольный до наступления зимы должен выделить территорию под Судебный квартал.

Петербургский парламент по предложению представителя губернатора в Заксобрании Юрия Шестерикова 23 октября принял сразу в двух чтениях решение об исключении из состава зеленых насаждений общего пользования «сада на Неве», участка площадью 2,85 га на Смольной набережной. Одиночные пикеты противников застройки территории под стенами Мариинского дворца в день голосования не изменили итог — 38 голосов «за», 8 – «против».

Вместо сада должен появиться Судебный квартал, проект которого «переезжает» на Смольную набережную с проспекта Добролюбова. Но очевидно, что на освобождающихся от зелени 2,8 га разместить запланированные объемы строительства — здания Верховного суда и судебного департамента, даже без учета жилья для судей, крайне затруднительно. Глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев в разговоре с корреспондентом отмел все сомнения в том, что территории, которую Петербург передаст для судей, не хватит для их нужд. «Мне кажется, если бы правительство города считало, что не хватит места, оно бы этот участок не предлагало. Речь идет о трех сформированных участках, но они не затрагивают территорию «Водоканала», – сообщил глава комитета по градостроительству Владимир Григорьев. Уточнить общую площадь запланированной к передаче территории он не смог.

Один из них — это находящийся на пути очередного исключения из перечня зеленых насаждений сквер. Если предположить, что город планирует передать смежные участки, наиболее очевидными кандидатами являются территории под кадастровыми номерами 78:31:0000000:3137 78:31:0000000:3136 и 78:31:0001028:1328. Их общая площадь составляет почти 9,5 га, однако частично в Генплане эта территория «зарезервирована» под строительство развязки Орловского тоннеля.





Впрочем, с аналогичной проблемой столкнулся бы и музей блокады, который ранее собирались строить на этом месте. Собеседник в руководстве транспортного блока Смольного затруднился сказать, как именно чиновники поженят актуальный проект Судебного квартала и спящую идею тоннеля по Невой. «Когда речь шла о музее блокады, мы так нарисовали развязку, что они друг друга не исключали, – говорит чиновник. – Сейчас мы плохо понимаем, в каких конкретно границах планируется квартал и придется ли что-то менять».

Ранее комплекс зданий Судебного квартала вместе с театром Бориса Эйфмана планировалось разместить на «Набережной Европы» — территории в Петроградском районе между проспектом Добролюбова и Малой Невой, где располагался институт прикладной химии. В апреле во время визита Владимира Путина в Петербург было объявлено, что на этом месте, на территории более 9 га, разобьют парк, там же останется и здание театра. А для Верховного суда подыщут другое место. В качестве вероятной локации уже тогда называли место под несостоявшийся музей на Смольной набережной.

Курирующий строительный блок вице-губернатор Николай Линченко напомнил «Фонтанке», что спорная территория никогда не являлась садом. «Включения (в ЗНОП) происходили уже несколько раз. Они были направлены на исключение возможности жилой застройки», – пояснил чиновник.

Действительно, «сад на Неве» уже в третий раз лишается статуса сквера. Первые два были связаны с проектами строительства Орловского тоннеля и нового здания музея обороны и блокады Ленинграда. От последнего было решено отказаться в начале 2019-го. Проект же Орловского тоннеля, замороженный еще Георгием Полтавченко, по неофициальным источникам осенью 2018 года превратился в проект «Среднеохтинского тоннеля». Предлагались варианты как строительства подземной переправы меньшего диаметра и без использования дорогостоящей техники, так и еще более экономичного варианта возведения моста. Однако уже больше года Смольный молчит о судьбе всех этих идей.

«Еще с 1965 года это была территория градостроительного преобразования, – напоминает Линченко о сквере на Смольной набережной. – Пятьдесят лет назад было принято решение развивать эту территорию в части возможности и необходимости там строительства тоннеля под Невой. Это единственный существующий створ. Это управленческое градостроительное решение пережило не одну итерацию изменения Генлпана. И сегодня мы точно никак это положение не ухудшаем, а только двигаемся в (направлении) его воплощения».

Из слов вице-губернатора можно сделать вывод, что идея построить подземную переправу все же не похоронена. По словам источника «Фонтанки» в городском правительстве, рассматривается вариант учесть при проектировании Судебного квартала возможность строительства тоннеля в будущем.





Интриги добавляет и соседство Главной водопроводной станции «Водоканала». В комитете по энергетике рассказали, что город не отказывается от необходимости комплексной реконструкции Главной водопроводной станции. Сейчас проводится корректировка схемы водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, где будут учтены технические параметры проекта. Сроки его реализации пока не определены. Из чего можно сделать вывод, что о судьбе земли под ГВС пока ничего неизвестно. Один из предыдущих проектов реконструкции станции предусматривал освобождение 7 га.

Глава комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков сообщил, что растущие на Смольной набережной деревья планируется пересадить в другие парки. Он подчеркнул, что исключаемый из состава зеленых насаждений участок непосредственно затрагивает территорию, которая в соответствии с Генпланом еще с середины 60-х годов предназначалась для размещения Орловского тоннеля. Возведение комплекса зданий для Верховного суда «конструктивно и планировочно будет учитывать» это обстоятельство.

В качестве компенсации недовольным потерей «сада на Неве» во втором чтении было предложено и поддержано большинством депутатов добавить в перечень ЗНОП шесть участков, с учетом которых в Центральном районе формально станет даже больше зелени, чем было.

Речь идет о бульварах на улице Черняховского (0,584 га), на Синопской набережной у Большеохтинского моста (0,606 га), на набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской железной дороге (0,468 га), сквере у моста Александра Невского (0,53 га), бульваре на Воскресенской набережной (0,991 га), на Захарьевской улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы. В сумме их площадь составляет 3,6 га.

Несмотря на такую формальное восполнение потери, решение парламента идет вразрез с законодательством, уверены оппозиционеры. Они отмечают, что пункт 4 статьи 15 городского закона о зеленых насаждениях прямо говорит, что исключение территорий из перечня ЗНОП, а также сокращение их площади, запрещено, если показатель обеспеченности населения в пределах конкретного района не дотягивает до минимального норматива. Для Центрального района он составляет 6 кв метров на человека, тогда как юридически на каждого жителя приходится 4,4 «квадрата» зелени.

Включение во втором чтении шести участков в ЗНОП депутат Борис Вишневский назвал фикцией, так как ни одному из них никогда не угрожала застройка. С другой стороны, реально обитатели района не получат новые рекреационные зоны: претенденты на включение в список «зелени» предсталяют собой либо узкие променады с редкими деревьями, либо окруженные транспортными магистралями куски газона. По его мнению, присмотреть место для Судебного квартала можно было бы поближе к аэропорту, либо на намывных территориях Васильевского острова при условии, что сначала там откроют станцию метро «Шкиперская».

Парламентарий, как и активисты Центрального района, в свою очередь, подтвердили «Фонтанке», что намерены в случае принятия поправки в третьем чтении оспорить ее в судебном порядке.

Администрация Центрального района должна к концу года представить Смольному список территорий под новые парки и скверы. Однако, как признал глава района Максим Мейксин, на данный момент территории, аналогичной по площади саду на Неве и пригодной для нового сквера, на примете нет.

«Один из вариантов – участок вблизи с садом на Неве. «Водоканал» планирует переезд к 22 году, территория на Шпалерной может стать тоже рекреационной зоной», – говорит он. Мейксин подчеркнул, что с учетом Летнего, Михайловского садов и сада Инженерного замка (они имеют статус ведомственных территорий объектов культурного наследия и не входят в общий зачет по зелени), де факто норматив даже перевыполняется.

Идея обойти законодательную неувязку в связи с нехваткой зелени как раз и заключается в пересмотре учета зеленых насаждений так, чтобы засчитать территории перечисленных памятников. «Ведется обсуждение о возможности включения и ведомственных зеленых насаждений в этот перечень, потому что в принципе жители центрального района (и я как житель Санкт-Петербурга) предпочитают гулять в Летнем саду, который не включен в силу ряде причин в список зеленых насаждений общего пользования», – добавил вице-губернатор.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»