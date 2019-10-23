«Зенит» обыгрывает «РБ Лейпциг» после первого тайма

В пользу петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм выездного матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» в среду, 23 октября.

Единственный пока что гол в игре забил на 25 минуте Ярослав Ракицкий мощным ударом из-за пределов штрафной.

Петербуржцы с четырьмя очками занимают первое место в своей группе, немецкий клуб с тремя очками идет на третьей строчке.

Перед матчем больше тысячи фанатов «Зенита» прошлись маршем по центру Лейпцига.



