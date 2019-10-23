Минобороны показало видео полёта стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Появилось видео полета и приземления стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России на аэродроме Ватерклоф в ЮАР. Ролик опубликовало министерство обороны РФ в YouTube 23 октября.

В комментарии военные отмечают, что полет самолетов, проходивший над Каспийским и Аравийским морями и над Индийским океаном, занял более 13 часов. Бомбардировщики преодолели более 11 тысяч километров. В ходе перелета самолеты выполнили дозаправку. На последних этапах маршрута Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР.

Целью визита в Минобороны назвали развитие двустороннего военного сотрудничества и отработку вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.



