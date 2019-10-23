Следователь Кириллов не стал отпираться от полумиллионной взятки и отправился в домашнее заточение

Октябрьский районный суд Петербурга 23 октября отправил под домашний арест майора юстиции Евгения Кириллова по обвинению в получении взятки в крупном размере. Он признал вину.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, меру пресечения Кириллову избрали до 20 декабря. Он не возражал ни по поводу предъявленных ему обвинений, ни по поводу ареста.

Кириллова задержали в семь часов вечера 21 октября после того, как в его же машине муляж почти в полмиллиона ему передала «взяткодательница». На эту сумму следователь Петродворцового ОМВД якобы обязался снизить материальный ущерб по ее делу и не выделять из материалов статью об уклонении от налогов.



