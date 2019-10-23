Более 1000 фанатов «Зенита» прошли маршем по Лейпцигу перед игрой в Лиге чемпионов

Организованное шествие фанатов петербургского футбольного клуба «Зенит» состоялось в Лейпциге в среду, 23 октября, в Лейпциге перед игрой группового этапа Лиги чемпионов. В акции приняли участие более 1000 человек.

Колонна стартовала от площади Рихарда Вагнера в сопровождении нескольких десятков местных полицейских.

«Зенит» и «РБ Лейпциг» играют на стадионе «Ред Булл Арена» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы занимают с четырьмя очками первое место, немецкий клуб с тремя очками – третье.



