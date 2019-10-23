Авария на Обводном с толпой пешеходов стала уголовным делом. Без подозреваемых

По факту аварии на углу Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Перегонщик из Киргизии, который подбил въехавшее в толпу «Рено», остается на свободе.

О возбуждении дела по 264 статье Уголовного кодекса 23 октября сообщает региональное управление МВД. Там уточнили, что подозреваемых в деле нет, 33-летний Сухбатулло Киргизбаев не задержан.

Машина Киргизбаева столкнулась с «Рено», управляла которым чиновница из Ленобласти Надежда Ильина, около полудня. Машину госслужащей ударом оттолкнуло на пешеходов, которые начали движение на зеленый сигнал светофора. Перегонщик также оказался в толпе.

Пострадали восемь человек, Ильина в тяжелом состоянии в больнице. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, остальных отпустили по домам.



