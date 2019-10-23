Взрывотехники: граната на Луначарского была пустой и неопасной

Боеприпас, который перепугал сотрудников пивточки на проспекте Луначарского в Петербурге, оказался неопасным. Граната была пустой, а пистолет ржавым.

Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти вечером 23 октября. От найденной при выпившем посетителе магазина с разливным пивом гранаты остался только пустой корпус и механическая часть запала, опасности все это не представляет. Револьвер времен Великой отечественной войны был насквозь ржавым, не удалось даже установить его марку.

Принес все это в магазин около 11 вечера 22 октября 28-летний петербуржец Евгений Жидков. Пока что его наказали административно.



