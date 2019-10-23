«Бывает ли у танкистов ОСАГО». В Костроме БМД проскочила на красный и подбила легковушку

Курьезная авария с участием бронетехники произошла в Костроме 23 октября. Гусеничная боевая машина лихо проскочила оживленный перекресток на красный свет и врезалась в автомобили на встречке.

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Свидетели ДТП на перекрестке улиц Юрия Смирнова и Шагова опубликовали видео в YouTube. На кадрах видно, как БМД едет на большой скорости, после перекрестка семитонную машину заносит влево, раздается визг тормозов и она врезается в леговушку. О степени повреждений автомобиля, а также о возможных травмах участников, пока не сообщается.

«Главный вопрос для водителя пострадавшей машины — бывает ли у танкистов ОСАГО», – шутят пользователи социальных сетей.

Портал K1NEWS.RU запросил у ГИБДД подробности аварии, однако там информацией пока не располагают.



