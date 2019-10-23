Еще не открыли, но уже смертельная авария. На М-11 «ГАЗель» сбила рабочего

Смертью 40-летнего мужчины закончилась авария на недостроенном участке скоростной трассы из Петербурга в Москву утром 23 октября. Он умер в больнице.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, 28-летний водитель «ГАЗели» сбил пешехода неподалеку от 43-го дома по Пулковскому шоссе. Молодой человек ехал по недостроенному участку трассы М11, погибший шел справа от автомобильной полосы, спиной к водителю. После столкновения его госпитализировали в 26-ю больницу, но спасти мужчину не удалось.

В пресс-службе «Магистрали двух столиц» подтвердили факт происшествия и добавили, что участники ДТП были сотрудниками подрядных организаций.

В минувшее воскресенье, 20 октября, на открытом в сентябре участке трассы от Тосно до Мясного Бора «Лада» врезалась в разделительное ограждение. Пассажир в машине погиб.

Строительство последнего пока еще не готового участка трассы М11 (с 646-го по 684-й километр на территории Тосненского района Ленобласти и Санкт-Петербурга) должно завершиться в середине ноября.



