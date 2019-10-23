Седьмой Осенний БалЛ прессы будет шутить без политики. Но это не точно

Седьмой Осенний БалЛ прессы пройдет в атриуме Петропавловской крепости в Петербурге 29 ноября. Организатор праздника — АО «Ажур-Медиа» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и компании «Газпром нефть».

Тема праздника продиктована общей усталостью от выборов и всего, что с ними связано: «Аполитичная ассамблея». При этом ограничивать команды в творческом переосмыслении этого словосочетания никто не будет, ведь его можно прочитать и так: «А, политичная ассамблея!» Только одно требование к гостям БалЛа остается железным и неизменным: все приходят в карнавальных костюмах, в крайнем случае — свою личность на время праздника нужно скрыть под маской.

Команды самых креативных и сплоченных редакций города будут соревноваться в салонных играх: «Лучший костюм» (оригинальные наряды надо представить в ходе дефиле на сцене), «Видеоролик» (не более 3 минут визуального наслаждения для публики), «Газетный вальс» (пары танцуют на небрежно брошенной на паркет газете, которая с каждым туром вальса становится все меньше и меньше) и «Карточный турнир» (дамы играют в «Подкидного дурака», в конце должна остаться только одна).

Но есть у праздников и серьезная составляющая — награждение лучших СМИ города «Золотыми аккредитациями». Здесь в качестве жюри выступят петербуржцы — победителей определят в результате социологического опроса 1,5 тысячи респондентов.





Свое участие в ежегодном светском празднике журналистов Петербурга уже подтвердили 11 команд. Но это не предел. Если какое-нибудь СМИ решится принять креативный вызов — зарегистрировать команду можно до 20 ноября.

В 2018 году темой БалЛа прессы стал прием у губернатора, а в 2017 году команды поупражнялись в альтернативной истории, рассказав на свой лад, что было на берегах Невы до Петербурга.