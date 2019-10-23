Сергей Боярский внес в Госдуму России поправки, приравнивающие вейпы к сигаретам

Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Боярский, как и обещал, внёс в нижнюю палату российского парламента поправки к законопроекту о возврате курилок в аэропорты, которыми предлагается приравнять различные способы доставки никотина, включая вейпы, к обычным сигаретам.

Об этом автор документа написал в своем Instagram. Соавторами законопроекта указаны депутаты Сергей Неверов и Андрей Исаев.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту — они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом», — заявил Боярский.





По его словам, это означает, что в случае принятия этих поправок и вступления в силу IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и т. п. нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака.

«А в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах, установку которых мы планируем разрешить операторам наших аэропортов», — отметил Боярский.

16 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в аэропортах можно будет создавать изолированные помещения для курения табака. Ранее Минздрав заявил, что возврат курилок будет противоречить Конституции России.