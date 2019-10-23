Трамп: Я снял все санкции с Турции

Трамп выступил с обещанным заявлением о ситуации в Сирии и Турции, которое анонсировал несколько часов назад.

Трансляцию выступления ведет Белый дом. Интрига разрешилась просто – после угроз в отношении турецкого президента и наложенных рестрикций на турецких чиновников Трамп сегодня решил от них отказаться. Санкции США против Турции будут сняты, поскольку Анкара прекратила военную операцию в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.





«Сегодня утром власти Турции проинформировали нашу администрацию о том, что военные действия, операция в Сирии будут завершены и прекращение огня станет постоянным… Поэтому я поручил министру финансов снять все санкции, введенные 14 октября», — заявил Трамп.

По его словам, они будут сняты до тех пор, пока не случится что-нибудь, что "не понравится США".

Ранее представитель Госдепартамента США заявил о том, что применение силы по отношению к турецким военным в Сирии руководством США даже не рассматривалось.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

После сочинских переговоров президентов РФ и Турции 22 октября Анкара объявила, что прекращает операцию "Источник мира" с 23 октября.