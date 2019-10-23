Кудашов: заявление на увольнение из СКА я не писал

Главный тренер хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов прокомментировал "Фонтанке" появившуюся информацию о якобы своем увольнении.

"Готовим команду к очередному матчу в штатном режиме. Мы все в Хоккейном клубе СКА работаем над исправлением ситуации, есть понимание, как из неё выбираться. Видим у нашей команды большой потенциал и делаем конкретные шаги для улучшения спортивных результатов. Никаких заявлений (об увольнении – ред.) я не писал", – подчеркнул Кудашов.

Напомним СКА проиграл четыре матча подряд – это второй подобный негативный случай в истории команды за всё время выступления в КХЛ. Сейчас армейцы идут на четвёртой строчке в Западной конференции.



