В смерти задержанного в отделе полиции Петербурга не нашли виновных. Уголовное дело о халатности сотрудников прекращено

Следственный комитет прекратил уголовное дело о халатности полицейских, по недосмотру которых в 23-м отделе Невского УМВД покончил с собой петербуржец Рустам Клычев. Сотрудники получили по неполному служебному соответствию.

О прекращении уголовного дела «Фонтанке» 23 октября сообщил сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» Дмитрий Герасимов. К нему за помощью обратилась вдова Клычева, уверенная в том, что у полицейских имелись возможности предотвратить смерть. Клычева доставили в отдел вечером 21 февраля 2018 года после скандала с женой. Поместили в камеру административно задержанных. Она оборудована системой видеонаблюдения. Через несколько часов Клычева нашли мертвым. Его сосед по камере спал.

В тот день работали оперативный дежурный 23-го отдела Елена Гальперина и помощник оперативного дежурного Александр Татарников. Следствие пришло к выводу:

«У сотрудников имелась возможность наблюдения за задержанным посредствам просмотра изображений камер видеонаблюдения, но в связи с расположением видеокамеры, а также качества изображения, запечатлеть момент смерти Клычева не представилось возможным. Сотрудники не имели фактической возможности и юридической обязанности постоянного наблюдения за задержанным».





Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК «Халатность». Татарников и Гальперина после штабной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном служебном соответствии. В их действиях нашли нарушения «Наставлений о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД после доставления граждан». Проверка подтвердила, что сотрудники не обеспечили содержание Клычева в условиях, не исключающих угрозу жизни и здоровья.

Прекращение дела адвокат Герасимов обжаловал в Невском районном и Санкт-Петербургском городском судах. Инстанции согласились со следствием.

Вдова Клычева считает, что наличие видеонаблюдение обязывало сотрудников осуществлять непосредственный контроль за действиями задержанного, а основную причину трагедии видит в ненадлежащем исполнении обязанностей полицейскими. Она обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека.

«Мы утверждаем, что Российская Федерация в лице следственных органов не выполнила обязательство по проведению эффективного расследования в отношении должностных лиц полиции, – сообщил «Фонтанке» Дмитрий Герасимов. – Национальные суды не вняли нашим разумным доводам и признали действия следователя законными и обоснованным».