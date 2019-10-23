Из семи сбитых на Обводном пешеходов в больнице задержался один. Состояние областной чиновницы стабилизировали

После аварии, в которой подбитый «Поло» автомобиль марки «Рено Логан» въехал в идущих по «зебре» пешеходов, в больницах к вечеру 23 октября остались двое ее участников.

Как сообщает в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в состоянии средней степени тяжести остается ночевать в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе один из пешеходов. В стабильно тяжелом состоянии все еще находится областная чиновница Надежда Ильина, ее спасают медики Мариинской больницы. Все остальные пострадавшие, то есть шесть пешеходов, после осмотра и оказания первой помощи получили разрешение отправиться по домам.

Машины врезались в толпу пешеходов около полудня 23 октября, когда они на зеленый сигнал светофора преодолевали «зебру». Нарушил правила дорожного движения перегонщик из Киргизии, 33-летний Сухбатулло Киргизбаев. Он подбил «Логан», который отскочил на толпу людей, сам Киргизбаев, судя по видео, не торопился нажимать на тормоз и тоже оказался среди пешеходов.

Через несколько минут на проспекте Народного Ополчения столкнулись еще два автомобиля. Оба водителя погибли.



