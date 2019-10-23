Российские ракетоносцы Ту-160 прилетели в ЮАР

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме Ватерклоф в Южной Африке (ЮАР), сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны.

«Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» прибыли Южно-Африканскую Республику», — говорится в сообщении.

Продолжительность полета самолетов составила более 13 часов, за которые летчики преодолели более 11 тысяч километров. В полете экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На последних этапах маршрута ракетоносцев сопровождали истребители Сааб JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР.





Целью визита в Минобороны назвали развитие двустороннего военного сотрудничества и отработку вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

«Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран. Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что стратегические бомбардировщики ВВС США 23 октября у границ Ленобласти и под Калининградом тренировали удар по Петербургу и главной базе Балтийского флота.