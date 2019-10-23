"Зенит" назвал состав на матч против "Лейпцига". В воротах будет Кержаков

Стал известен стартовый состав "Зенита " на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как и во всех последних матчах команды, позицию голкипера доверили Михаилу Кержакову.

В защите у "Зенита" сыграют Караваев, Иванович, Ракицкий и Сантос.

Линия полузащиты: Барриос, Оздоев, Шатов и Дриусси.

Нападающими определены Дзюба и Азмун.





В запасе у сине-бело-голубых Лунёв, Жирков, Осорио, Смольников, Мак, Кузяев и Ерохин.

Игра состоится в Лейпциге и начнётся в 19.55 мск.