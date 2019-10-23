B-52H ВВС США учились бомбить Петербург и главную базу Балтфлота

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, в среду совершили полеты вблизи Калининградской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американские бомбардировщики, вылетели с передовой авиабазы Фэрфорд в Англии. Один из них (под бортовым номером 60-0025) выполнил пролет вдоль границы Калининградской области с Литвой. А затем в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде в течение двух часов курсировал, выполняя маневры, сходные с заходами на цель. Самолет временами приближался к российской границе на расстояние 30 км. На обратном пути из района полигона он вновь пролетел вдоль севера Калининградской области.





Тем временем второй стратегический бомбардировщик B-52H (с бортовым номером 61-0006), войдя в воздушное пространство Эстонии, более часа летал в районе Центрального полигона, расположенного на северо-востоке страны. При этом бомбардировщик приближался к сухопутной границе Ленинградской области приблизительно на расстояние около 85 км и 40 км к морской границе России на Финском заливе.

Перед заходом бомбардировщиков в воздушное пространство Литвы и Эстонии над международными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области были также зафиксированы полеты самолета радиоэлектронной разведки RC-135V и самолета управления нанесением ударов E-8C Joint STARS ВВС США.

Ранее в среду стало известно, что 19 октября российский истребитель Су-27 сопровождал стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США на всем участке полета вдоль границы территориальных вод РФ в Черном море.