Происшествия
B-52H ВВС США учились бомбить Петербург и главную базу Балтфлота
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, в среду совершили полеты вблизи Калининградской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американские бомбардировщики, вылетели с передовой авиабазы Фэрфорд в Англии. Один из них (под бортовым номером 60-0025) выполнил пролет вдоль границы Калининградской области с Литвой. А затем в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде в течение двух часов курсировал, выполняя маневры, сходные с заходами на цель. Самолет временами приближался к российской границе на расстояние 30 км. На обратном пути из района полигона он вновь пролетел вдоль севера Калининградской области.
15:40 мск.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США??( 2BW | 20BS), бортовой номер 61-0025, позывной #BRIG01, взлетевший с авиабазы Файрфорд?? RAF #Fairford (#ICAO: #EGVA) выполняет отработку бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23. Oktober 2019
Тем временем второй стратегический бомбардировщик B-52H (с бортовым номером 61-0006), войдя в воздушное пространство Эстонии, более часа летал в районе Центрального полигона, расположенного на северо-востоке страны. При этом бомбардировщик приближался к сухопутной границе Ленинградской области приблизительно на расстояние около 85 км и 40 км к морской границе России на Финском заливе.
Перед заходом бомбардировщиков в воздушное пространство Литвы и Эстонии над международными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области были также зафиксированы полеты самолета радиоэлектронной разведки RC-135V и самолета управления нанесением ударов E-8C Joint STARS ВВС США.
Ранее в среду стало известно, что 19 октября российский истребитель Су-27 сопровождал стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США на всем участке полета вдоль границы территориальных вод РФ в Черном море.
Справка:
10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. За время пребывания в Британии американские бомбардировщики уже совершили серию тренировочных полетов, в частности отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран - членов НАТО.
Самолеты B-52H Stratofortress были переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США.