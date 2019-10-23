Госдеп США: Применение силы против Турции даже не обсуждалось

Спецпредставитель госдепа США по Сирии прокомментировал военную операцию Анкары на севере арабской республики.

«Турция об этом знает – мы бы не противостояли ее операции военным образом <...> Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу», – приводит 23 октября заявление Джеймса Джеффри РИА «Новости».

По его словам, в арсенале у американских властей есть экономические и дипломатические инструменты.

Президент США Дональд Трамп назвал «большим успехом» ситуацию на границе Турции и Сирии. И сделает сегодня вечером специальное заявление по этому поводу.



