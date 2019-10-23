Госдеп США: Применение силы против Турции даже не обсуждалось
Спецпредставитель госдепа США по Сирии прокомментировал военную операцию Анкары на севере арабской республики.
«Турция об этом знает – мы бы не противостояли ее операции военным образом <...> Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу», – приводит 23 октября заявление Джеймса Джеффри РИА «Новости».
По его словам, в арсенале у американских властей есть экономические и дипломатические инструменты.
Президент США Дональд Трамп назвал «большим успехом» ситуацию на границе Турции и Сирии. И сделает сегодня вечером специальное заявление по этому поводу.
Справка:
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
После сочинских переговоров президентов РФ и Турции 22 октября Анкара объявила, что прекращает операцию "Источник мира" с 23 октября.