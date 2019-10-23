Трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе в Калининграде. Ребенка искали по камерам

В Калининграде полиция по камерам видеонаблюдения искала пропавшую девочку. Ребенок успел уехать в пригород.

Как сообщает 23 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Калининградской области, о пропаже трехлетнего ребенка в полицию сообщила бабушка. Женщина рассказала, что они находились на остановке на Ленинском проспекте в центре Калининграда, она отвлеклась и в это время девочка зашла в автобус.

Полицейские отсмотрели записи с камер системы «Безопасный город» и определили, в какой автобус села девочка. Проследив по видео маршрут, они выяснили, что ребенок нигде не выходил, после чего забрали девочку на одной из остановок, отвезли в дежурную часть и сообщили бабушке и матери, чтобы те ее забрали.

Пока шли поиски, автобус успел доехать до поселка имени Космодемьянского в пригороде Калининграда, отметили в ведомстве. Девочка путешествовала в одиночестве около двух часов.



