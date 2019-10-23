Тариел Ониани экстрадирован из России в Испанию

Криминальный авторитет Тариел Ониани, по прозвищу Таро, вывезен с территории России по запросу испанских властей. Перед экстрадицией его лишили российского гражданства.

О передаче авторитета Испании сообщает 23 октября пресс-служба МВД.

«Состоялась экстрадиция из России Тариела Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался по подозрению в причастности к преступной деятельности. Сегодня он доставлен в Шереметьево и передан представителям испанских правоохранительных органов», – заявили в ведомстве.

Таро задержали в 2009 году и приговорили за похищение человека и вымогательство. Все десять лет он содержался в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. В день освобождения, в апреле 2019-го, Ониани задержали снова, уже по запросу Испании, и этапировали в Москву.





Российского гражданства Таро лишен в августе 2018 года, МВД приняло решение о нежелательности его пребывания в России. Но срок досидеть дали.

Испанскими властями Ониани подозревается в причастности к преступной организации, которая промышляла хищениями предметов искусства и вымогательствами.

Тариела Ониани считали конкурентом одного из лидеров криминального мира – Аслана Усояна (Дед Хасан) и даже считали заказчиком его убийства. Однако Таро свою причастность к этому убийству категорически опроверг.