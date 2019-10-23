Молдавия готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину

Премьер-министр Молдавии рассказал, что республика рассматривает несколько вариантов доставки газа из России, в том числе и в обход Украины.

«Независимо от того, будет ли проблема с транзитом между Россией и Украиной, хорошо знать, что есть альтернативные пути. Это будет первый раз, когда у Молдавии появятся альтернативные пути получения газа», – цитирует 23 октября заявление Майи Санду РИА «Новости».

По ее словам, сейчас поставки, составляющие 3 миллиарда кубометров в год, проходят исключительно через украинскую газотранспортную систему. Однако одним из вариантов станет покупка газа непосредственно на границе России и Украины. Еще один вариант предусматривает выкуп украинских резервов. Третий путь будет пролегать через Болгарию. Премьер Санду заверила, что Молдавия будет следить за переговорами Москвы, Киева и ЕС по транзиту.

Ранее молдавский президент Игорь Додон подчеркнул, что продление соглашения с «Газпромом» от 2008 года будет включать в себя варианты покупки газа не только через Украину. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, в свою очередь, заверил, что неопределенность в вопросе поставок через соседнюю страну не станет риском для Кишинева.



