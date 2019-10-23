Лесовоз в Челябинске задел песковоз и поймал столб. Водитель погиб, брёвна полетели в легковушки

Страшная авария произошла 23 октября на въезде в Челябинск – страшная и для участников, и для очевидцев. Лесовоз врезался в столб, и брёвна покатились по дороге. По словам очевидцев, водитель задремал за рулём.

Как сообщает 74.RU, на Свердловском тракте, в ста метрах от поста ГИБДД на въезде в город, лесовоз МАЗ с полуприцепом задел двигавшийся перед ним песковоз, и его увело на обочину – в столб. Из кузова полетели брёвна. Они задели ехавшие следом за МАЗом Ford Fiesta и ВАЗ-2109. В этих машинах люди не пострадали, а вот водитель лесовоза погиб.

Очевидцы предполагают, что мужчина уснул за рулём. «Водитель быстро ехал, у него начали падать брёвна, – рассказал изданию водитель «девятки» Василий. – Нас задело, «Фиесту» задело. Он въехал в эту грузовую машину, а потом уже на обочину и в столб. Мы остановились, вышли – он ещё в сознании был».

Спасти мужчину не смогли. Его тело пришлось извлекать сотрудникам МЧС.



