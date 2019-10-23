Страховщики назвали самые аварийные страны для российских водителей

Чаще всего, выезжая за границу, российские водители становятся виновниками ДТП в Республике Беларусь. Другие страны заметно отстают по этому показателю.

Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные об убытках по международным полисам страхования гражданской ответственности «Зеленая карта» за 2018 и 2019 годы и составила рейтинг стран, где российские автомобилисты попадают в ДТП чаще всего. И лидером Топ-10 с приличным отрывом стала Беларусь, на дорогах которой в аварию попадал почти каждый третий водитель с «Зеленой картой» (34,3%).

Далее следуют Германия и Польша с совсем небольшой разницей: на немецких дорогах в ДТП попадали 10,3% российских водителей, на польских – 10%. Годом ранее Польша занимала вторую позицию, отмечают аналитики.

На четвертой строчке стабильно держится Финляндия (8%). Далее идут Литва и Эстония, поменявшиеся местами по сравнению с прошлым годом. Также в «десятку» вошли Италия, Латвия и не значившиеся там год назад Испания с Францией.

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