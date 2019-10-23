Передумали. Водитель столкнувшейся с трамваем на Десантников маршрутки стал подозреваемым по уголовному делу

В Петербурге задержали Сапарбека Темирбаева, который находился за рулём 235-й маршрутки и подставил 15 человек под удар трамвая в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщает региональное управление МВД 23 октября, уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения (264 УК РФ). Следствие намерено отправить гражданина Киргизии Темирбаева в изолятор.

Маршрутка и трамвай столкнулись на перекрёстке улицы Десантников и Петергофского шоссе вечером 20 октября. Водитель проскочил уже на красный, от удара в заднюю часть автобуса он упал набок, пассажирам пришлось вылезать через крышу. В больницы отправили 15 человек, в том числе, уточняют в главке, двоих детей. Все они, как сообщали в пресс-службе скорой помощи, получили травмы средней степени тяжести. В тот же вечер водитель получил административный протокол, о возбуждении уголовного дела речи на тот момент не шло.

Как ранее писала «Фонтанка», перевозчик, компания «Третий парк», обещал возместить полученный пассажирами ущерб. Однако формально сам автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, с которым у парка оформлены договорные отношения, Темирбаева они на работу не нанимали.



