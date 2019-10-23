Товарищ смертника из метро Петербурга планировал взорвать корабль во Владивостоке

В Петербурге на процессе по делу о теракте в метрополитене огласили показания свидетеля, проходившего подготовку в сирийском лагере боевиков. Он подтвердил знакомство с Акбаржоном Джалиловым и рассказал о своем задании – пустить на воздух военный корабль в другом конце страны.

Как сообщила «Фонтанке» 23 октября адвокат Мунавара Канцерова, свидетель Махаммаджон Турдиев в настоящее время находится в Киргизии и давать показания в суде отказался.

«Он письменно попросил огласить показания, данные на предварительном следствии, и заявил, что полностью их подтверждает», – уточнила защитник.

По словам 26-летнего Турдиева, четыре года назад он поехал в сирийский лагерь, где проходили подготовку около сотни человек – в том числе Джалилов, которого считают исполнителем теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Все «курсанты», предполагалось, были приписаны к организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (Единобожие и джихад) – она признана террористической и запрещена в России.





Подготовка включала два этапа – теоретико-идеологическую часть и обучение минно-взрывному делу и навыкам обращения с огнестрельным оружием. После курса участники лагеря разъехались по разным местам в ожидании заданий. Турдиев, как следует из его показаний, должен был взорвать корабль во Владивостоке.

По данным «Фонтанки», свидетель несколько лет жил на Дальнем Востоке. В 2012 и 2013 годах он также посещал Новосибирск. В центральную часть России предположительно не заезжал.

Взрыв во Владивостоке планировался одновременно с подрывом метро в Петербурге. Задание Турдиев получил в марте 2017 года, но не смог беспрепятственно въехать в Россию. Из-за прежних нарушений миграционных правил ему был ограничен въезд.

Заказчиком теракта в Петербурга считается 28-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, по прозвищу Абу Салах. Его имя случайно раскрыла ФСБ. Мухтаров играл или по-прежнему играет активную роль в деятельности «Катиба Таухид валь-Джихад». Еще недавно он находился в Сирии.