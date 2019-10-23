Смольный расторг контракты с «Пилоном» на реконструкцию двух путепроводов. Гореловский готов наполовину, Лиговский едва начали

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) расторг с ЗАО «Пилон» 2 госконтракта: на реконструкцию Гореловского путерпровода стоимостью 896 млн рублей, а также на расширение Лиговского путепровода стоимостью 3,6 млрд рублей. Об этом 23 октября «Фонтанке» сообщили в комитете.

Официальная дата аннулирования контрактов — 18 октября, а причина – прекращение подрядчиком ведения работ. «До конца декабря 2019 года планируется проведение конкурсных процедур по определению новой подрядной организации для завершения работ на объектах. Сумма контрактов и сроки завершения работ по реконструкции путепроводов будут определены по результатам подготовки конкурсной документации, которая уже сейчас ведется в активном режиме. Понимая значимость объектов для жителей юго-западной части Санкт-Петербурга, КРТИ приложит максимум усилий, чтобы завершить реконструкцию путепроводов в кратчайшие сроки», – заметили в комитете.

По данным ведомства, контракт на реконструкцию Гореловского путепровода «Пилон» исполнил на 57%, за что получил 510 млн рублей. Лиговский путепровод готов на 8%. По этому контракту «Пилон» получил 279 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации. Сейчас к «Пилону» подан банкротный иск от налоговой инспекции, а список кредиторов растет. Общая сумма требований по нему более 64 млн рублей. Сотрудники увольняются сотнями и привлекают прокуратуру для получения зарплаты.



