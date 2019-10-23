Мечтал об убийстве Пригожина особо опасным способом. Тайный свидетель рассказал, как оппозиционер Иванютенко разбрасывал гексоген

Петербургский активист Владимир Иванютенко попал в разработку московских силовиков как потенциальный владелец взрывчатки и обидчик Евгения Пригожина. Подорвать бизнесмена якобы планировалось, чтобы внести смуту в общество, но дальше фантазий продвинуться не вышло.

Об этом в Невском районном суде 23 октября сообщил старший оперуполномоченный Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Роман Попов. В зале 35-летнего сотрудника так никто и не увидел: свидетель тревожится за свою безопасность, прокурор попросил провести допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение. Судья Александр Максимов обеспечил приватность так, что полицейского не выдавал даже голос – его исказили.

"Что же у нас сотрудники такие боязливые? Может, им ещё телохранителя?" – участливо предложил из "аквариума" Иванютенко.

По словам Попова, в начале февраля в ГУПЭ поступила информация о том, что в Петербурге проживает Владимир Иванютенко, который может быть причастен к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Его решено было вовлечь в оперативный эксперимент, которым занимался, в частности, Попов.





На сотрудничество с силовиками из окружения Иванютенко, как подчёркивается, добровольно вышел некто Иванов, которого в оппозиционных кругах знали под фамилией Левин. Иванов-Левин якобы регулярно встречался с Иванютенко и исправно делился информацией. В частности, по словам оперативника, им стало известно, что тот "выражал намерения дестабилизировать общественную обстановку", был недоволен действующей властью, уже где-то разжился взрывчатыми веществами и будто бы готовит покушение на бизнесмена особо опасным способом.

"Пригожин, есть такой в Петербурге", – пояснил Попов. С его слов, ресторатора сделала целью близость к Кремлю. Впрочем, как признаёт свидетель, Иванютенко вынашивал идею, но "элементарно даже не знал, как это сделать".

Взрывчатые вещества он передавал Иванову якобы для того, чтобы тот приискал мастера по изготовлению взрывчатки. 14 февраля Иванютенко будто бы на пробу заложил грамм в щель киоска на улице Дыбенко, а через четыре дня до этого – более 360 граммов в камеру хранения в "Пятёрочке". Экспертиза подтвердила, что в обоих случаях были взрывчатые вещества на основе гексогена. Из свидетельских показаний следует, что из магазина свёрток бесстрашно забрал Иванов, который и унёс его в 75-й отдел полиции. Там он ещё два часа дожидался взрывотехников.

Сам Иванютенко недоброе против Пригожина отрицает и настаивает, что стал жертвой провокации. Его приятельница по оппозиционным кругам Шахназ Шитик в суде заявила, что "коробочки с проводками" ещё перед Новым годом подарил Левин с напутствием "пригодится", Иванютенко собирался подаренное вернуть, но всё было недосуг, а потом случился арест.

47-летний активист находится под стражей восемь месяцев по обвинению в хранении и перевозке взрывчатых веществ (221.1 УК). Незадолго до своего ареста он узнал в информаторе "Новой газеты" Валерии Амельченко одного из своих обидчиков – в канун 2018 года двое с ножом отправили его на больничную койку. На прошлом заседании Амельченко заявил, что впервые увидел оппозиционера на очной ставке.