«Петербургская Недвижимость» предлагает готовые элитные квартиры за полцены*

Setl City

Клиенты компании могут на особых условиях приобрести квартиры в жилом комплексе премиум-класса Stockholm, расположенном напротив Елагина острова. Первый взнос — от 50%, остаток — через полгода*.

Предложение распространяется на квартиры любых метражей и планировок: в том числе эксклюзивные трех- четырех- и пятикомнатные с просторными открытыми террасами. Покупатели смогут получить ключи сразу после оплаты 50% стоимости квартиры. Это хороший вариант для тех, кто мечтает жить в элитном доме в историческом центре Петербурга и хочет переехать скорее.

Жилой комплекс Stockholm от Setl Group находится в одном из красивейших мест города — на живописном берегу Большой Невки, напротив великолепного Елагина острова. Уникальное расположение сочетает все преимущества жизни в центре, тишину и уединенность. За 15 минут можно доехать на автомобиле до Петропавловской крепости и Невского проспекта, а всего в 5 минутах расположен выезд на ЗСД, который позволит быстро добраться в любой район Петербурга. Ближайшая станция метро, «Старая Деревня», находится в 10 минутах ходьбы.

Stockholm состоит из двух корпусов высотой 5-7 этажей, имеющих оригинальную форму полукругов и выходящих к реке. Такое архитектурное решение делает каждую квартиру в проекте видовой: из окон открывается панорама Большой Невки, зелени Елагина острова и Финского залива.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех проектов Setl Group. Для клиентов бесплатны услуги по выбору жилого комплекса, подбору квартиры, просмотру дома, страхованию и юридическому сопровождению сделки. В компании также действует специальная программа PN Premium для клиентов, которые приобретают недвижимость на сумму от 20 млн рублей. Она включает приглашения на закрытые предпродажи объектов, персональное сопровождение личным менеджером, индивидуальный показ, приоритетное обслуживание у нотариусов и в банках, а также другие услуги и привилегии.

*Предложение действительно с 01.10.2019г по 30.11.2019г. Предложение «Дом заселен. Квартира за полцены» действительно при условии заключения предварительного договора купли-продажи с последующим заключением договора купли-продажи в отношении квартиры любого метража в ЖК Stockholm с использованием рассрочки от застройщика на 6 месяцев и внесением первого платежа в размере 50% от стоимости приобретаемой квартиры. Количество квартир ограничено. Продавец ООО «Приморский, 46». Подробности предложения, а также полная стоимость квартир на сайте www.elita-spb.ru или по тел. +7 (812) 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»