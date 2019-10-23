Денег нет, но вы держитесь: На возобновление индексации пенсий работающим россиянам не хватает 368 млрд

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов категорично высказался о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет», – сказал Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы 23 октября.

Индексации работающие пенсионеры ждут с 2016 года. У неработающих пенсионеров пенсия по старости будет проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%.

Ранее в ПФР рассказали, как выйти на пенсию на 2 года раньше срока.



