Петербургский избирком планирует через суд ликвидировать избирательные комиссии в четырех муниципалитетах

Петербургская избирательная комиссия на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о том, чтобы через суд расформировать избиркомы в четырех муниципалитетах – "Екатерингофском", "Семеновском", "Коломягах" и "Сергиевском". Об этом говорится в проекте решения, который получили члены петербургского избиркома 23 октября (есть в распоряжении "Фонтанки").

Городская избирательная комиссия, как говорится в проекте, во время кампании не раз признавала действия муниципальных избиркомов незаконными. Речь идет и о "тайном" объявлении выборов, и об отказах в регистрации кандидатам. Четыре перечисленные комиссии игнорировали предписания петербургского избиркома и отказывались восстанавливать нарушенные права граждан. Именно поэтому горизбирком счел нужным потребовать расформировать их через суд.

Кроме того, проект решения предлагает признать неудовлетворительной работу еще девяти избиркомов, проводивших муниципальные выборы. Среди них – комиссии муниципалитетов Центрального района ("Лиговка-Ямская", "Смольнинское", "Литейный округ", "Владимирский округ"), Выборгского района ("Сосновское" и "Сампсониевское", где выборы проводила территориальная комиссия №22), а также "Московская застава", "Академическое" и "Ржевка".

Прошедшая муниципальная кампания и допущенные нарушения, говорится в проекте, "позволяют сделать вывод о недостаточном уровне профессиональной подготовки должностных лиц ряда муниципальных избиркомов, в том числе широком распространении ошибочных подходов к толкованию норм законодательства о выборах".

Ранее председатель петербургского избиркома Виктор Миненко говорил "Фонтанке", что муниципальные выборы в Петербурге прошли "штатно", однако имели место "некие сложности". Он также сообщил, что среди сотрудников избирательной системы Петербурга дискредитировали себя по итогам выборов "не более десяти человек".



