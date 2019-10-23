Песец не приходит один. Жители заполярной Дудинки рассказали о нашествии белых пушистых зверьков на город

В заполярном порту Дудинка Красноярского края стая песцов оккупировала мусорные контейнеры. Видео с целой стаей белоснежных зверьков, копошащихся в пакетах с отходами, опубликовано в паблике «Норильск. Новости». Животные настолько освоились в городской среде, что совершенно не стесняются человека и, похоже, полностью вытеснили с местных помоек кошек и собак.

Жители Красноярского края о наглости и непосредственности песцов знают не понаслышке. В 2018 году звездой Youtube стал песец, ограбивший рыбака, ловившего мойву. Не помогли даже сердитые окрики: «В моей лунке — моя рыба!»



