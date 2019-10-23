Цены на продукты подросли впервые за месяц. Больше всего подорожали овощи и гречка

Потребительские цены в период с 15 по 21 октября выросли на 0,1% после почти месячной стабильности, сообщает Росстат.

За неделю больше всего подорожали свежие помидоры (6,2%), огурцы (5,7%) и гречневая крупа (2,6%). Куриные яйца стали дороже на 1%.

В то же время подешевели морковь (1,9%), белокочанная капуста (1,6%), сахарный песок и яблоки (1,5%), пшено (1,4%), а также куриное мясо (0,4%).

По данным Росстата, с начала года цены на продукты в магазинах выросли на 2,4%. Почти месяц до этого, по подсчетам Росстата, цены в продуктовых магазинах почти не менялись.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на петербургском рынке гречка может в ближайшее время подорожать в полтора раза. Однако в петербургском УФАС предположение опровергли, сославшись на данные оптовиков. Пессимизм по поводу цен на эту крупу также не разделили и руководители федерального Минсельхоза.



