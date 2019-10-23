Дорогу жизни и Токсовское шоссе в 2020 году ждёт ремонт

Уже сейчас известно, на каких трассах петербуржцы будут стоять следующим летом по дороге на дачи и обратно. Дорожные работы, как правило, провоцируют заторы, но результатом станет хороший асфальт.

На следующий год намечен ремонт самых загруженных региональных магистралей Ленобласти, ведущих из Петербурга: Дороги жизни (трасса «Санкт-Петербург – Морье») и Токсовского шоссе (трасса «Санкт-Петербург – Матокса»). Интенсивность движения транспорта по Токсовскому шоссе достигает 40 тысяч автомобилей в сутки, по Дороге жизни – 20 тысяч машин в сутки. Впрочем, в планах не только эти дороги, сообщает 23 октября пресс-служба областного дорожного комитета.

Программа ремонта на 2020 год сформирована на основе обращений жителей и будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость ремонтов превысит 1 миллиард рублей.

Во Всеволожском районе, помимо Дороги жизни и Токсовского шоссе, она охватит участок дороги «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск» на границе с Петербургом и подъезд к деревне Хиттолово. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково», в Тосненском – «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки», в Гатчинском – «Гатчина – Ополье». В Волосовском обновят участок трассы «Жабино – Губаницы – Волосово».





В этом году дорожники Ленобласти отремонтировали почти 180 километров трасс. Среди знаковых ремонтов – обновление маршрута в первую столицу Руси Старую Ладогу, работы на Гостилицком шоссе, трассах «Зеленогорск – Приморск – Выборг», «Ульяновка – Отрадное» и «Сосновый Бор – Глобицы». Полученные в рамках нацпроекта федеральные деньги, 296 миллионов рублей, позволили отремонтировать участки дорог «Санкт-Петербург – Ручьи», «Гатчина – Ополье» и «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки».