Хук слева прошел. Супертяж Кличко, работающий мэром Киева, попытался завладеть смартфоном снимавшего его журналиста

Месяцы противостояния с новым президентом Украины Владимиром Зеленским не прошли даром для мэра Киева, в прошлом легенды мирового бокса Виталия Кличко. Под раздачу попал журналист, задавший столичному голове неудобные вопросы.

Видеосвидетельство тому приводит в Фейсбуке сообщество "Стопкор". Оно сделано на встрече супертяжа с жителями Соломенского района украинской столицы. На кадрах видно, что Кличко стоит в окружении людей и отвечает на их вопросы, но на последних секундах записи нервы у чемпиона сдали и сработали рефлексы. Градоначальник коротким взмахом согнутой левой попытался выбить телефон у журналиста. Поводом стал неудобный вопрос о незаконной постройке в Киеве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев пытается снять с должности одного из лидеров Евромайдана – госпереворота февраля 2014 года. Спасает Виталия Кличко только то, что он занимает сразу два поста градоначальника – как избранный городской голова и назначенный парламентом.



