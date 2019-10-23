Попытка номер два 120 лет спустя: лондонский кеб становится электрическим

В столице Великобритании появились полностью электрические «черные кебы» – знаменитые лондонские такси. Предыдущая попытка электрифицировать такси предпринималась в Лондоне 120 лет назад: в 1897 году компания London Electrical Cab Co вывела на улицы несколько десятков электрических автомобилей и вчистую проиграла конкуренцию лошадям.

На данный момент лицензию на работу в центре Лондона в качестве такси могут получить только два типа транспортных средств, причем оба – с нулевым уровнем загрязнения окружающей среды, пишет 23 октября The Guardian. Это подключаемые гибриды с достаточным запасом хода на электротяге и электромобили на аккумуляторных батареях.

С января 2018 года в британской столице работают 2450 подключаемых гибридных «черных кебов», выпущенных компанией London Electric Vehicle Company (LEVC). Они практически неотличимы от обычного лондонского такси и способны проехать только на электротяге больше ста километров, а за городом, с использованием традиционного бензинового двигателя, общий запас хода возрастает до 650 километров.





Новое полностью электрическое такси под названием Dynamo имеет запас хода в 300 километров и по сути является микроавтобусом Nissan e-NV200 Evalia, переоборудованным в такси на заводе в городе Ковентри. Переделки заключались в установке перегородки между пассажирским отсеком и водителем, более широкой двери и выдвижного пандуса для пассажиров в колясках, а также специального оборудования вроде счетчика и светящегося табло «не занято».

Сейчас в Лондоне работает порядка 20 000 черных кебов с дизельными двигателями. Мэр Лондона Садик Хан считает перевод всех такси и автобусов на электрическую тягу ключевым пунктом для улучшения качества воздуха в городе, которое на данный момент он откровенно называет «мерзким».

Видео: Dynamo Taxi/Youtube