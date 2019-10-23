Не поделили торт. «Север-Метрополь» отозвал франшизу у 17 кондитерских в Петербурге из-за ссоры владельцев бизнеса

Совладелица петербургской кондитерской фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко обвинила партнера в ухудшении качества обслуживания и торговле чужим товаром. Без фирменных тортов и пирожных осталась почти четверть брендированных кафе.

Павел Каравашкин/Коммерсантъ

ООО «Север-Метрополь» объединяет завод кондитерских изделий в Петербурге и около 80 кофеен, которые развиваются по франшизе. Информация об отзыве прав использования бренда легендарной советской фабрики у 17 заведений появилась в Instagram Елены Шевченко во вторник.

Пока конфликт развивается только вокруг вывесок, которые франчайзи этих заведений еще не снял. «Мы вынуждены принудить его к этому через суд. Рассмотрение дела занимает от трех и более месяцев, и это вводит наших покупателей в заблуждение», – посетовала Елена Шевченко в Instagram. Поэтому она решила вынести внутренний скандал на суд общественности.

«В последнее время я часто слышу жалобы на то, что в некоторых кондитерских «Север-Метрополь» ухудшилось качество обслуживания, и вместо качественного, знакомого и желанного «Севера» продается продукция под другими марками. Представление товара перестало соответствовать нашим высоким стандартам и договор с этим франчайзи мы расторгли и перестали поставлять ему продукцию», – пишет Елена Шевченко.

Контракты расторгнуты с заведениями на Невском проспекте, улицах Садовая, Пионерская, Белы Куна, Елизарова, Ленсовета, Хошимина, Туристской, Маршала Захарова, Гаванской, в переулках Гривцова и Дачном, на 8 линии Васильевского острова, проспектах Московский, Стачек, Энгельса, а также в Кронштадте. Как выяснила «Фонтанка», право работы под вывеской кондитерской фабрики по этим адресам принадлежало индивидуальному предпринимателю Вадиму Долгобородову.





Пикантность ситуации в том, что речь в заявлении Елены Шевченко идет не о каком-то там стороннем франчайзи, а о сыне совладелицы «Север-Метрополя» – Светланы Долгобородовой, руководившей кондитерским производством более 15 лет.

Вадим Долгобородов подтвердил наличие спорной ситуации. «Предъявленные мне претензии считаю несправедливыми и надуманными. Они продиктованы не заботой о потребителях, а совсем иными причинами», – сказал он, не уточнив, что могло послужить началом конфликта.

Претензии у партнеров по кондитерскому бизнесу взаимные: с апреля 2019 года Елена Шевченко и семья Долгобородовых обменялись серией исков.

Елена Шевченко объяснила «Фонтанке» суть спора: франчайзи предложил кондитерскому объединению продавать торты под мультибрендом, то есть продавать в коробках «Севера» продукцию других кондитерских производств. «На это мы пойти не могли. Это первый случай, когда мы закончили сотрудничество с кем–то из франчайзи», – посетовала предприниматель.

Можно сказать, имеет право: ей принадлежит 40% долей в «Север-Метрополе». Елена Шевченко – супруга бывшего депутата петербургского законодательного собрания и вообще очень известного в городе человека Сергея Шевченко. Аналогичный по размеру пакет комбината достался наследникам его брата – экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, которого убили на Кипре в 2004 году. Его дочери Елизавете и зятю Михаилу перешли доли в 30% и 10% соответственно.

В 2018 году выручка «Север-Метрополь» составил 1,7 млрд рублей, чистая прибыль – около 184 млн. При этом акционеры ежегодно получают внушительные дивиденды: за минувшие пять лет их общая сумма составила 657 млн рублей.

Светлана Долгобородова, судя по данным СПАРК, числилась директором «Север-Метрополь» с 2003 года с небольшим перерывом до 28 декабря 2018 года. Она стала совладельцем компании еще 2006 году, тогда ей принадлежало 9,8%. К 2011 году ее доля постепенно выросла до 20%, и она всегда была единственным человеком в числе совладельцев «Север-Метрополя», который не носил фамилию Шевченко.





С 2011 по 2018 год она также возглавляла АО «Норд», в собственности которого большая часть домов 44 и 46 на Невском проспекте. Семьи Долгобородовых и Шевченко «породнились» и в «Норд и К»: в разное время Светлане и Вадиму принадлежало по 33% и 20% долей, сейчас семья вышла из числа совладельцев этой фирмы.

Кроме того, Светлана Долгобородова и Елена Шевченко до сих пор в равных долях владеют компанией «Контур», на которую записано помещение в доме на Невском, 6. Там также располагается одна из многочисленных кондитерских сети.

Юлия Куликова,

специально для «Фонтанки.ру»