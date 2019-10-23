На Гостилицком шоссе тоже серьёзное ДТП. Носилки для пострадавших лежат на обочине

Ещё одна серьёзная авария, на этот раз под Петербургом, – наличие пострадавших доказывают фотографии очевидцев.

О ДТП на 23-м километре Гостилицкого шоссе, перед деревней Заостровье (Ломоносовский район Ленинградской области), сообщают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно две улетевшие с дороги машины: одна на обочине, другая в кювете среди деревьев. Рядом со скорой двое носилок, на одних лежит женщина.

О множестве ДТП очевидцы в соцсетях рассказывали с самого утра 23 октября, несмотря на хорошую погоду и невысокую загруженность улиц Петербурга. Сначала серьёзные травмы получили два пешехода и велосипедистка, попавшая под автобус. Затем на пересечении Обводного и Лермонтовского две машины сбили семь пешеходов, пострадала и водитель одной из них – чиновница из Ленобласти. ДТП попало на видео. А на проспекте Народного Ополчения в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека.



