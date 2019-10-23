В WikiLeaks опровергли применение химоружия в Сирии. Исследователи ОЗХО «подогнали» данные для критики Асада

Основанный Джулианом Ассанжем сайт опубликовал документы, которые могут свидетельствовать о необъективности организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

«Были представлены доказательства, которые ставят под сомнение достоверность выводов ОЗХО <...> WikiLeaks считает, что общественности будет крайне интересно увидеть все то, что было собрано миссией во время установления фактов [применения химического оружия] в Думе», – говорится 23 октября на сайте.

В WikiLeaks высказали озабоченность методами работы ОЗХО. В частности, организацию обвинили в сокрытии «ключевой информации», включающей анализы и опросы свидетелей. Кроме того, были предприняты попытки отстранить от работы некоторых инспекторов. Делалось это якобы для того, чтобы представить определенные итоги расследования.

Напомним, что страны западной коалиции под руководством США в 2018-м обвинили президента Башара Асада в химической атаке против мирного населения города Дума. В результате якобы погибли 60 человек, около 1000 ранены. Москва называет химическую атаку постановкой.

ОЗХО выпустила 100-страничный доклад, где говорилось, что в Думе якобы использовался токсичный химикат, содержащий хлор. США, Франция и Великобритания нанесли удары по сирийским объектам, где предположительно производилось и хранилось химоружие.



