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Город
23.10.2019 16:19
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Огромными буквами написали «Касса», но деньги клали в карман. В Петербурге контролеры городских парковок стали фигурантами уголовных дел

«Городской центр управления парковками» снова нагрузил работой правоохранителей: после внутренней проверки в учреждении в отношении двоих контролеров со стоянки в Петергофе возбудили по уголовному делу. Вменяют «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Огромными буквами написали «Касса», но деньги клали в карман. В Петербурге контролеры городских парковок стали фигурантами уголовных дел

Двое сотрудников Санкт-Петербургского казенного учреждения «Городской центр управления парковками» стали главными героями двух уголовных дел: 16 октября в ОМВД Петродворцового района им вменили 3-ю часть статьи 159 УК РФ. За 87 тысяч рублей двое сотрудников могут сменить одно госучреждение на другое, правда во втором на парковке не полевачишь. 

Как подсказывают собеседники «Фонтанки», внутренний контроль за сотрудниками ГЦУПа ужесточился с апреля 2019 года. Тогда в учреждении сменился директор и это совпало с увольнением семи парковочных контролеров. По официальной версии, причина их ухода – нарушение рабочего регламента, однако проза российских реалий предполагает другую картину: им просто дали уйти по-доброму.

Намек новой метлы — назначенного в апреле директора ГЦУП Сергея Куканова – поняли не все. С его приходом началась не прекрающающася до сих пор внутренняя проверка всех служб и отделов, в том числе и тех сотрудников, которые отвечают за работу платных городских парковок. Их в управлении учреждения 17 штук.

В ходе мониторинга внимание к себе привлекли парковки в Петергофе. Их там 3, из которых 2 — обе более чем на 300 мест – пользуются особой популярностью, в основном у туристов. Из 2 наиболее популярных выбрали ту, что больше по размеру, на 345 мест. Она располагается на Прудовой улице юго-восточнее пересечения с Волконской. 


Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Въезжая на стоянку, водитель получает карту, а его автомобиль автоматически фиксируется камерой. Чтобы выехать, ему нужно вставить эту карту в паркомат, который автоматически высчитает сумму оплаты. Здесь же предполагается и оплата, либо наличными, либо безналом. На случай поломки техники или трудностей с пониманием описанной схемы у водителей на каждой стоянке есть контролер, который может как подсказать алгоритм действий, так и самостоятельно принять оплату. Этим, по версии проверяющих, и пользовались фигуранты уголовных дел. 

Подозрение на себя они навели тем, что оклеили со всех сторон павильон контроллера крупными словами «Касса». Служба внутреннего контроля отсмотрела видеозаписи за август и сентябрь и увидела, как вместо бюджета Санкт-Петербурга двое контролеров клали деньги за парковку себе в карман. 

В ГЦУП подтвердили, что согласно результатам проверки было установлено: чеки контролеры либо пробивали на меньшую сумму и разницу забирали себе, либо не пробивали вовсе. Выявить это удалось так: техника на парковках автоматически фиксирует сумму и точное время денежного поступления, даже если водитель платит не через паркомат. По видеозаписям служба внутреннего контроля сравнила отчеты о поступлениях денег с тем, что происходило непосредственно на месте, и увидела расхождения. Были также зафиксированы факты безналичного перевода за пользование парковкой на личные счета контролеров. 

В результате за август – сентябрь двоим сотрудникам насчитали 87 тысяч рублей ущерба для бюджета Петербурга. 

Любопытно, что ровно год назад эти же парковки стали предметом внимания контрольного управления губернатора Петербурга. Еще в июне 2016-го стоянка на Прудовой улице принесла в городскую казну 875 тысяч рублей. Однако в июне 2017 года эти цифры снизились до 126 тысяч рублей. В 2018-м, все в том же июне, стоянка принесла 273 тысячи рублей. 

Все это происходило на фоне солидных премий заместителям директора ГЦУП того времени Владислава Бакулина. За первые 10 месяцев 2018 года он раздал своим замам 20 млн рублей дополнительного поощрения. Смольный попытался отсудить эти деньги в арбитраже, но проиграл своему бывшему сотруднику. Кстати, сейчас Владислав Бакулин возглавляет МО «Обуховский». 


«Благодаря проведенным организационно-штатным мероприятиям во втором квартале 2019 года было обеспечено увеличение дохода от эксплуатации городских автостоянок на 43%, или 7,4 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», – заявили «Фонтанке» в ГЦУП. Также отметили, что в учреждении будут продолжаться проверки работы городских стоянок. Касательно фигурантов уголовных дел представители ГЦУПа говорят аккуратно: решение о мерах дисциплинарного воздействия будет принято по результатам служебного расследования. Один из вероятных итогов: увольнение в связи с утратой доверия.

Заметим, что максимальное наказание по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» – 6 лет лишения свободы. Кроме того, ГЦУП планирует через суд взыскать сумму ущерба, нанесенного бюджету Петербурга. Точный размер станет известен по окончании рассмотрения уголовного дела.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

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