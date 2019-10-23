Трамп заявил, что расскажет о создании безопасной зоны на турецко-сирийской границе

Президент США Дональд Трамп продолжает спекулировать на вчерашних российско-турецких договорённостях по поводу стабилизации ситуации на севере Сирии, к которым пришли президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Североамериканский лидер, как всегда, в Twitter пообещал выступить с заявлением по ситуации на турецко-сирийской границе в 18.00 мск.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. Oktober 2019





"Большой успех на турецко-сирийской границе! Безопасная зона создана! Режим прекращения огня продержался, и боевые действия закончены. Курды в безопасности и очень хорошо работали с нами. Задержанные заключенные ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. ред.) схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 из Белого дома. Спасибо!" – написал он.

Во вторник, 22 октября, в Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовой встречи было объявлено об окончании турецкой военной операции «Родник мира». Лидеры двух стран подписали меморандум, в котором говорится, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.