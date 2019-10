Трамп заявил, что расскажет о создании безопасной зоны на турецко-сирийской границе

Президент США Дональд Трамп продолжает спекулировать на вчерашних российско-турецких договорённостях по поводу стабилизации ситуации на севере Сирии, к которым пришли президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Североамериканский лидер, как всегда, в Twitter пообещал выступить с заявлением по ситуации на турецко-сирийской границе в 18.00 мск.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. Oktober 2019