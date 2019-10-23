Видеокамера запечатлела, как в Петербурге пассажир автобуса выстрелил кондуктору в лицо и спокойно вышел на остановке

Стрельба по кондуктору автобуса в Петербурге попала на видео. Запись сохранила следы хладнокровия, с которым 52-летний пассажир Николай Сувак нажал на спусковой крючок.

Фото: кадр из видео

Съемка велась с установленной в автобусе маршрута № 8 камеры, сообщили 23 октября «Фонтанке» в пресс-службе предприятия «Пассажиравтотранс». На переднем плане, спиной к объективу, стоял кондуктор. Николай Сувак достал пистолет, повертел его в руке, направил ствол в лицо сотруднику предприятия и выстрелил. Но оружие не сработало. Кондуктор, судя по его реакции, совершенно не думал, что Сувак намерен выпустить пулю.

Но пассажир повертел пистолет, разобрался с предохранительным механизмом и осуществил желаемое.





Одна газовая пуля попала в кондуктора. Вторая пролетела мимо. Кажется, ненароком. Во всяком случае, метил Сувак в человека, просто промахнулся. Дождавшись, когда двери откроются, он спокойно вышел на остановке у 18-го дома по Хрустальной улице. Другие пассажиры, ставшие очевидцами бессмысленной и беспощадной расправы, испугались и не стали задерживать Сувака. О том, что в его распоряжении газовый пистолет, можно было с ходу не разобрать.

Петербуржца все-таки задержали благодаря бдительным горожанам. Они проследили за ним, передали полиции приметы и маршрут передвижения.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что на стрелка составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Он провел ночь в полиции. Решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК «Хулиганство» еще не принято.