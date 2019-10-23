Вылет рейса из Пулково в Париж на пять часов отложила птица. Пассажирам пришлось возвращаться в терминал

Рейс авиакомпании «Россия» вылетел из Петербурга в Париж с существенной задержкой из-за птицы в турбине. Самолет успел завести двигатели.

Как рассказали «Фонтанке» представители авиакомпании «Россия», в девять утра 23 октября не смог вылететь борт FV6635. Пассажиры уже расселись по креслам самолета и сложили багаж на полки, когда в турбину угодила птица. Всем, кто был в самолете, пришлось из него выходить и возвращаться в терминал. В авиакомпании уточнили, что самолет оказался поврежден. Часть пассажиров отправили другим бортом, самолет Airbus 319, по данным онлайн-табло Пулково, вылетел в 14.42. Судя по данным сервиса Flightradar, сейчас самолет пролетает Эстонию.

Обычно по этому маршруту летает 320-й аэробус, в котором больше кресел.

Нескольких пассажиров перерегистрировали на рейсы «Аэрофлота» и AirFrance.

Попадание птиц в двигатель чуть не привело к трагедии под Москвой 15 августа. Самолету «Уральских авиалиний» пришлось сесть в поле с кукурузой через несколько минут после взлета. Обошлось без пострадавших, командиру судна и второму пилоту вручили госнаграды и дали квартиры. В начале сентября чайка застряла в стойке шасси в аэропорту Симферополя. Птица осталась жива, судно также невредимо.



