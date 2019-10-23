Крокодил, питон и другие животные выжили в ДТП на вологодской трассе, где погибли люди

«Зоопарк на колёсах» попал в страшное ДТП: в результате столкновения двух легковых автомобилей Lada в Вологодской области погибли три человека.

Как сообщает областное УМВД, 23 октября около 7 часов утра на 195-м километре дороги Чекшино – Тотьма – Никольск, около деревни Миньково, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1971 года рождения и «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1980 года рождения. Погибли оба водителя и пассажирка «Ларгуса», женщина 1967 года рождения. Водитель «Ларгуса», как выяснили полицейские, был зарегистрирован в Кировской области, его пассажирка – в Псковской, водитель «семёрки» – в Тотемском районе Вологодской.

При осмотре машин оказалось, что в «Ларгусе» везли животных. Хвостатые пассажиры – крокодил, питон, кролик, морская свинка и ёж – остались живы. Сотрудники МЧС передали их в медицинское учреждение села имени Бабушкина.





Противопожарная служба Вологодской области в своём паблике «ВКонтакте» уточняет, что ДТП произошло в условиях прямой видимости, на пустой трассе. Тела людей пришлось извлекать из машин с помощью гидравлического оборудования. А про животных пожарные добавляют, что крокодил 2-метровый, а питон 5-метровый.

Все документы на зверей в порядке. «Судя по всему, животных перевозили грамотно: питон в утепленном чехле, крокодил в коробке с одеялом. Видно, что питомцы ухоженные. Куда именно везли животных, пока выясняется. Скорее всего, те, кто их перевозил, имеет отношение к какому-то зоопарку или цирку», – пишет «Вологда Поиск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

В бюджетной ветлечебнице животных поселили в директорский кабинет. Крокодила и питона в селе с населением 5 тысяч человек раньше не видели. «Нас не очень-то и спрашивали – привезли да выгрузили. А мы куда денемся? Конечно, приняли», – рассказали ветврачи «Вологодской комсомолке».

«Мы в легком шоке, такого не было за последние 40 лет. Крокодил был завернут в ковер и находился в ящике, который разломался, мы его вынесли на улицу. Пасть у него, кстати, замотана. Пятиметровый питон лежал в спальном мешке, а кролик, судя по всему, еда для него, – рассказала ИА «Вологда Регион» начальник станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Волотовская. – Крокодила мы боимся, а вот кролику принесем из дома морковки, ёжику и морской свинке – капусты и молока. Свинка пищит, кролик сырой. А вот на съедение рептилиям мы их не отдадим».

Животных сразу осмотрели. Все они пережили сильный стресс. Крокодил находился в деревянном коробе, но от удара ящик развалился, и рептилия получила рану – на морде возле пасти. Зашивать её не потребовалось, хватило обработки. Остальные животные без видимых повреждений. Ещё была черепаха, но ее найти не удалось, отмечает «Вологда Регион».

Экзотических животных, которых перевозили погибшие в ДТП псковичка и житель Кировской области, планируют передать их родственникам, пишет ПАИ.