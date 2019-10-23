Президенты РФ и ЦАР: Расследование убийства российских журналистов в ЦАР будет продолжено

Президенты России и Центральноафриканской республики в ходе двухсторонних переговоров обсудили ход следствия по делу убитых в июле прошлого года журналистов из России.

«Да, [расследование этого преступления] обсуждалось, отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании», – цитирует 23 октября заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин выразили желание установить виновных в убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.





Кроме того, российский президент заверил, что Москва поможет стабилизировать ситуацию в республике. При этом Туадера и Путин не обсуждали размещение российской военной базы в Африке. Однако в ЦАР выразили надежду, что Россия все-таки поможет в подготовке африканских военных.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля 2018-го, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.