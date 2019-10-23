Рекордный пресс-марафон Зеленского обошелся украинцам всего в 15 тысяч долларов

Расходы на проведение пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, который продлился рекордные 14 часов, составили почти 373 тыс. гривен, или около $15 тыс., следует из ответа пресс-службы Государственного управления делами украинского лидера в ответ на информационный запрос телеканала «112 Украина».

«На оплату услуг по техническому обеспечению проведения видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона на сумму 198 тыс. 529 грн.», — говорится в сообщении.

Еще 174,4 тыс. гривен пошли на ресторанное обслуживание мероприятия. Таким образом, общая сумма составила $14,8 тыс.

В ведомстве отметили, что документы на оплату других услуг, связанных с проведением пресс-марафона, не поступали.

Владимир Зеленский провел пресс-марафон 10 октября, он начался в 10 утра в Kyiv Food Market и закончился в полночь. Главе государства и представителям прессы предложили бургеры, картошку-фри и пиццу.



