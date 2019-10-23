Токийский автосалон голосует за электромобили. Но есть и приверженцы традиций

Автосалон в Токио, официально открывающийся лишь 24 октября, уже сегодня, 23-го, представил публике целый букет свежих автомобильных концептов практически всех японских марок. Подавляющее большинство из них – это электромобили или гибриды, что отражает глобальный тренд на «электрификацию» автопарка.

Выставка в Токио проводится раз в два года и в основном посвящена концептам разной степени готовности к серийному выпуску, на которые так богат японский автопром. Нынешний автосалон не стал исключеним, и в Токио эксперты и журналисты едут в основном для того, чтобы увидеть будущее, причем не только далекое, но и просто «завтрашний день» автомобиля. Небольшой предварительный обзор новинок публикует CNET, обращая внимание в первую очередь на крупнейших автопроизводителей и те проекты, которые уже в этом или следующем году станут серийными образцами.

Самая большая автокомпания в мире – Toyota – уже до выставки обнародовала несколько предсерийных электромобилей – таких, как Toyota Yaris, который вот-вот уже встанет на конвейер в бензиновом, гибридном и электрическом вариантах. Или ультракомпактный и пока еще безымянный двухместный городской автомобильчик, больше похожий на тележку для покупок, – его обещают начать выпускать уже в 2020 году. Но для Токийского салона Toyota приберегла концепт класса люкс – футуристический Lexus LF-30. Неизвестно, каким образом он воплотится в серийный образец, но некоторые идеи, например дрон-помощник, способный поднести багаж, до массового производства доберутся не скоро.





Самый успешный опытный производитель электромобилей в мире – Nissan (Leaf серийно производится с 2010 года) – представил концепт электрического кроссовера Nissan Ariya. В отличие от многих других образцов, это практически готовый к выпуску автомобиль безо всяких «излишеств», вроде камер вместо зеркал заднего вида или сверхнизкопрофильных колес. Единственное, пожалуй, что еще требует доработки и отладки, прежде чем можно будет ставить машину на конвейер, – это электронная система ProPilot 2.0, в своей новой эволюции берущая на себя значительно больше функций водителя.

Самая «дизайнерская» японская автокомпания Mazda обнародовала не столько концепт, сколько фактически предсерийный образец электрической помеси кроссовера и хетчбэка MX-30. Mazda в основном ориентируется на массовый рынок, поэтому ее первый серийный электромобиль несет следы желания сэкономить и сделать его более доступным.

Батарея имеет емкость всего 35 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода около 200 километров, при этом заряжаться автомобиль может только с максимальной скоростью 50 киловатт постоянного тока и 7 киловатт переменного, хотя у многих конкурентов показатели в два-три раза выше. Зато потенциальный покупатель не сможет устоять против «эмоциального» дизайна автомобиля и необычных «каретных» задних дверей.

Далеко не все автомобильные компании имеют возможность вкладываться в разработку электромобилей и уж тем более в перестройку производства под них. Например, Subaru продолжает придерживаться своей традиционной концепции: полный привод плюс оппозитный двигатель. В Токио компания демонстрирует универсал Subaru Levorg, который, помимо нового турбированного двигателя, примечателен еще и обновленной системой EyeSight, которая позволяет автомобилю самостоятельно двигаться по шоссе. Правда, пока эта функция будет доступна только на машинах, продающихся в Японии.