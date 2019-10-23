Ленинградский рок-клуб объединился с благотворительными рок-фестивалями, чтобы помочь особым детям

Ленинградский рок-клуб объединился с рок-фестивалями «Добрый рок» и «Наши люди: от Питера до Ленинграда», чтобы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Первый концерт, который организован совместными усилиями и средства от которого будут направлены на реабилитацию 10-летней девочки, состоится 25 октября.

Напомним, благотворительный фестиваль «Добрый рок» и социальный проект «Наши люди: от Питера до Ленинграда» объявили о начале совместной работы в сентябре. Своё решение представители обоих проектов объяснили «Фонтанке» тем, что «вместе мы сможем больше сделать добрых дел». Теперь к ним присоединился Ленинградский рок-клуб.

Совместно организованные благотворительные концерты будут проводиться два раза в месяц на сцене клуба Money Honey. Также планируется проведение благотворительных аукционов, где в качестве лотов будут выставляться различные вещи с автографами от известных музыкантов, а также картины петербургских художников.

Первый концерт пройдет 25 октября в 20.00. В нём примут участие группы «Пустяки», «Акимама», «Вибратор», а также Николай Кашковский.

Собранные средства будут направлены на оплату занятий иппотерапией, которые проводит для маленьких петербуржцев с инвалидностью РОО «Аккорд». В этот раз помощь будет оказана 10-летней Римме Белоболиной.

У девочки ДЦП, она не может самостоятельно ходить. Но несмотря на недуг, она очень активна: у Риммы много друзей, она занимается вокалом и программированием. Учится в школе на домашнем обучении, но всё равно посещает её лично. Девочке необходим курс иппотерапии, которая даёт возможность улучшить моторику рук, координацию движения, повысить эмоциональную активность.