Ипотека под 1% — как в Европе или еще нет?

Аналитики ГК «ПСК» рассказывают о том, куда движется рынок российского ипотечного кредитования и что делать покупателям квартир.

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25 октября Центробанк РФ проведёт очередное заседание. Ожидается, что по его итогам ключевая ставка в очередной раз будет снижена — о готовности к этому накануне заявляла Эльвира Набиуллина. Впрочем, банки уже идут на опережение и предлагают специальные программы по ипотеке. Аналитики говорят о снижении стоимости ипотечных кредитов и зачастую призывают не торопиться с покупкой. При этом цены на недвижимость растут. Что делать покупателям?

Ипотека подешевеет

Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина обращает внимание на совокупность факторов.

— Во-первых, предполагается, что ставки по ипотеке будут снижаться. Есть прогнозы, что Центробанк снизит ключевую ставку с действующих 7% до 6,75%. Возможно даже до 6,5%. Банки начнут пересчитывать программы, и, в общем-то, уже начали. Предложения с новыми ставками по ипотеке будут представлены в течение 2-6 недель после объявления ЦБ.

Буквально на днях, от одного из крупнейших банков появилось предложение по ипотеке под громкий 1%. И вот это уже произошло впервые в истории рынка недвижимости России. Программа, конечно, не без оговорок. Чтобы попасть под льготный 1%, 3,3% и даже 5,3% заёмщикам и проектам, в которых можно купить квартиру на таких условиях, нужно соответствовать ряду требований. Чем ниже ставка, тем условия, нужно понимать, жёстче.

ПСК

В частности, предложение касается только тех проектов, которые возводятся с использованием эскроу-счетов. Таким образом, многочисленные жилые комплексы, которые сейчас достраиваются по старым правилам и будут введены в эксплуатацию в скором времени, не попадают под эту программу.

Тем не менее, налицо два серьёзных шага двух ключевых финансовых организаций России — регулятора и одного из крупнейших банков. Конкуренцию никто не отменял, а значит, обновлённые и специальные предложения до конца появятся у банков из первой десятки, затем из топ-20 и так далее. До европейских реалий нам ещё далеко, однако ипотека однозначно подешевеет.

Ставка снижается, но метр растёт

Теперь расскажем о том, что же делать покупателям. Общий ответ на общий вопрос «ждать или нет» будет — «нет, не ждать».

Во-первых, нужно ещё раз проверить условия, по которым аккредитован выбранный объект. Если вы изучали программы пусть даже два месяца назад, то и за это время что-то могло измениться в вашу пользу. Нет времени разбираться в программах? Позвоните в отдел продаж. Например, у ПСК есть ипотечные менеджеры, которые подробно расскажут об условиях, помогут подобрать программу с учётом ваших пожеланий и требованиях банков.





Во-вторых, сама по себе сниженная в пределах 0,25-0,5% ставка носит характер относительной выгоды. Игра «на выжидание», к которой иногда призывают аналитики, на практике преимуществ не несёт. Стоимость квадратного метра, в среднем, увеличивается быстрее, нежели снижается ставка по ипотеке. Динамика нелинейная и зависит от стадии готовности дома. Например, если квартира стоит 5 млн руб. сейчас, то ипотека со ставкой в условные 8,5% будет выгоднее, чем покупка этой же квартиры через полгода, но за 5,5 млн руб. и ставкой в 8%. Это, конечно, условный пример и каждый случай нужно разбирать отдельно. Однако такова общая тенденция.

В-третьих, понятие «спецпрограмма» зачастую не столько об условиях, сколько о схемах выплат. Например, банк «Уралсиб» недавно предложил покупателям квартир в ЖК «Новый Невский» программу с уменьшенными на 50% выплатами на период пока идёт строительство*. Для тех, кто сейчас снимает квартиру, это возможность сократить нагрузку на личный бюджет. И это может стать лучшим решением, нежели просто ипотека со ставкой чуть ниже среднего.

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Кроме того есть экономический факт: деньги сегодня всегда дороже тех же денег завтра. То есть, сегодняшний миллион рублей по покупательной способности будет слабее, чем миллион через год. Обратная ситуация возможна только если вместо инфляции происходит устойчивая дефляция.

Для тех, кто всё же рассчитывает получить ипотеку в будущем под 7-6% или даже меньше, стоит помнить про такой инструмент как рефинансирование. Если ставка снизится значительно, то можно получить новый кредит в том же или другом банке на оставшуюся сумму под меньший процент. При этом недвижимость, именно та, которую вы и хотели, будет уже у вас. И, скорее всего, приобретённая по более выгодной цене на ранней стадии строительства.

Рефинансирование хорошо работает, например, и с семейными заёмщиками, у которых появился второй ребёнок. Ипотека под 5 или 4,9% — такие предложения есть у банков уже несколько месяцев. И если ипотека уже была выдана на обычных условиях, а ребёнок родился позже, то такие заёмщики также снижают ставку до минимальной. Поскольку по условиям они попадают под госпрограмму и могут получить новые условия по ипотеке на ту же квартиру.

Покупатели квартир во всех проектах ГК «ПСК» получают исчерпывающую консультацию и помощь в подборе ипотечных программ и условий. Консультанты отдела ипотечного кредитования работают во всех офисах продаж. Подробности о проектах, квартирах в наличии, ценах и программах банков по телефону: (812) 640-38-38.

*ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30. На срок от 12 до 24 месяцев предусмотрен пониженный в 2 раза платеж по кредиту, невыплаченные суммы процентов будут подлежать равномерной оплате в период после завершения льготного периода и до окончания срока кредита. Первоначальный взнос: от 15% стоимости недвижимости. Процентная ставка от 9,9%. Размер кредита: от 300 000 до 50 000 000 рублей (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента). Срок кредита: от 3 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/